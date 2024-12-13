Местный политсовет приостановил членство Николая Любимова в ЕР

Местный политсовет городского отделения рязанской «Единой России» проголосовал за приостановку членства Николая Любимова в партии. Об этом сообщил телеграм-канал «Рязинформбюро».

Напомним, вчера вечером стало известно, что суд в Москве принял решение поместить экс-губернатор Рязанской области в СИЗО. Любимова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

— По версии следствия, Любимов Н.В. получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом, — сообщил телеграм-канала судов общей юрисдикции города Москвы.

По неофициальным данным, показания на Любимова мог дать бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Подробности обвинений официальные каналы пока не сообщили.

Пост губернатора Рязанской области Любимов занимал с 14 февраля 2017 года. Сначала работал в статусе исполняющего обязанности, а затем после выборов 18 сентября официально стал губернатором. Должность главы региона покинул 10 мая 2022 года.

До 11 декабря 2024 года представлял регион в Совете Федерации.