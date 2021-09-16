Мэр Рязани Елена Сорокина проведёт прямую линию 21 сентября

Во вторник, 21 сентября, глава администрации Рязани Елена Сорокина проведёт прямую линию, во время которой ответит на вопросы рязанцев. Об этом она сообщила на странице ВКонтакте.
Провести такое мероприятие мэру предложил губернатор Николай Любимов.
Задать вопросы Сорокиной можно в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники под анонсом в группах Рязанской области и администрации города, а также направить на электронную почту: [email protected], оставить на автоответчике по телефону: 8-915-594-60-65 или прислать на WhatsApp.