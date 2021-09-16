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Четверг, 16 сентября, 2021
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Мэр Рязани Елена Сорокина проведёт прямую линию 21 сентября

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Мэр Рязани Елена Сорокина проведёт прямую линию 21 сентября

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Во вторник, 21 сентября, глава администрации Рязани Елена Сорокина проведёт прямую линию, во время которой ответит на вопросы рязанцев. Об этом она сообщила на странице ВКонтакте. 

Провести такое мероприятие мэру предложил губернатор Николай Любимов. 

— Мы уже опробовали разные форматы общения с жителями: обсуждали план стратегического развития города во всех районах Рязани, проводили пресс-конференцию и публичный отчет. Мы постоянно ведем диалог с рязанцами в социальных сетях. Прямая линия – это новая ступень в выстраивании открытого и доверительного общения с жителями, — написала Сорокина. 

Задать вопросы Сорокиной можно в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники под анонсом в группах Рязанской области и администрации города, а также направить на электронную почту: [email protected], оставить на автоответчике по телефону: 8-915-594-60-65 или прислать на WhatsApp.

— Все темы озвучить во время прямого эфира, наверное, не получится, но вопросы, поступившие от жителей, будут проработаны, и каждый участник получит обратную связь, — написала мэр.

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