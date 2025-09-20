Суббота, 20 сентября, 2025
Происшествия

МЧС: летом 2025 года в Рязанской области утонули 8 человек

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/GUmchs62

В Рязанской области 31 августа завершился купальный сезон. Итоги происшествий, произошедших на водных объектах, подвело ГУ МЧС России по региону.

В 2025 году, по данным министерства, с 1 июня по 31 августа погибли 8 человек. Основная причина происшествий — купание в запрещенных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, этим летом на территории Рязанской области работали 44 пляжа.

Главное управление МЧС России по Рязанской области напоминает:

  • соблюдайте требования безопасности при нахождении у водных объектов;
  • родители, напомните детям, что отдых у воды без взрослых недопустим;
  • соблюдайте правила пользования маломерными судами.

