Мать погибшего после ДТП в Рязани подростка обратилась к водителю

Рязанка Наталья Максимова, сын которой скончался после ДТП, обратилась к человеку, которого называет виновником аварии. Женщина уверена, что водитель был пьян.

Наталья пишет, что ему не удастся уйти от ответственности, несмотря на помощь людей в погонах.

— Дави на следствие, дави на экспертов, трать свои силы и деньги, хоть через ад, хоть через самого дьявола, — написала рязанка.

Столкновение автомобилей Toyota Camry, Hyundai Solaris, Lada Largus произошло 17 июня под Рязанью на 498-м километре трассы Р132. На месте погиб 22-летний пассажир, 14-летний сын женщины скончался позднее.

Наталья пишет, что 1 июня сын получил паспорт, теперь она поменяла документ на свидетельство о смерти.