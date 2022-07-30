Мать погибшего после ДТП в Рязани подростка обратилась к водителю

Рязанка Наталья Максимова, сын которой скончался после ДТП, обратилась к человеку, которого называет виновником аварии. Женщина уверена, что водитель был пьян.
Наталья пишет, что ему не удастся уйти от ответственности, несмотря на помощь людей в погонах.
Столкновение автомобилей Toyota Camry, Hyundai Solaris, Lada Largus произошло 17 июня под Рязанью на 498-м километре трассы Р132. На месте погиб 22-летний пассажир, 14-летний сын женщины скончался позднее.
Наталья пишет, что 1 июня сын получил паспорт, теперь она поменяла документ на свидетельство о смерти.