Мать Елены Логуновой опознала ювелирные украшения дочери

Наталия Кошелева, мать пропавшей рязанки Елены Логуновой, опознала ювелирные украшения дочери. Об этом она написала ВКонтакте.

По словам Наталии, сегодня она встретилась со следователем Центрального аппарата Следственного комитета, украшения опознаны. Следующий шаг — результаты генетической экспертизы обнаруженных останков.

Напомним, Елена Логунова пропала летом 2021 года. Долгое время судьба женщины оставалась неизвестной. О ситуации рассказывали федеральные телеканалы, СМИ.

7 октября стало известно об обнаружении останков, которые, предположительно принадлежат Елене. Их нашли в районе села Исады Спасского района. Там находится дача родителей супруга.

Сам Александр Логунов сейчас находится в СИЗО по делу о распространении порнографии.

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