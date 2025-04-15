Мать девочки, которую избили в Сасово, рассказала о состоянии дочери

В городе Сасово Рязанской области 7 апреля 2025 года двое местных совершили избиение 14-летней девушки, нанеся ей удары руками и ногами, после чего заставили ее сесть на колени и извиниться. Происходящее на камеру своего мобильного телефона снимал знакомый подростков. Подробности рассказала мать девушки изданию 360.ru.

Оказалось, что девочка знала нападавших и часто с ними гуляла. Мальчики избили приятельницу, потому что она оскорбила их мать.

«Мне все люди пишут, говорят: «Лена, какая у тебя дочь молодец, ее били два мальчика, а она держалась»», — сказала мать девочки.

У девочки остались синяки на животе и на ноге, травмы на лице уже зажили. Женщина хочет, чтобы напавшие на ее дочь понесли наказание и компенсировали моральный ущерб.