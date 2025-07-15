Массовое отключение света произошло в Рязани после ливня

После ливня в Рязани случилась авария на электросетях. Об этом сообщают жители города в соцсетях.

Света нет на улицах Тимуровцев, Новоселов, Советской армии, Касимовском шоссе, Боголюбова, Космодемьянской, Ломоносова, Бабушкина, Декабристов, Куйбышевском шоссе, Гастелло. Об отсутствии электричества также сообщают жители поселка Мирного, Соколовки, Канищево и Дядьково.

Рязанцы отметили, что на улицах города не работают светофоры. Многие участки дорог оказались затоплены.

Ремонтные бригады проводят работы по восстановлению электроэнергии. Свет планируют дать в течение четырех часов.