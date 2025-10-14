Вторник, 14 октября, 2025
Происшествия

Массовое ДТП произошло в Рязани вечером 13 октября

Анастасия Мериакри

В Рязани 13 октября произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 19:35 на улице Октябрьской, возле дома №65, 45-летний мужчина, управлявший автомобилем «Рено», врезался в стоявший на регулируемом перекрёстке «Фольксваген». За рулём «Фольксвагена» находилась 30-летняя женщина из Рязани. В результате этого удара «Фольксваген» столкнулся с «Ниссаном», которым управляла 22-летняя рязанка.

Водитель «Фольксвагена» получила травмы и обращалась за медицинской помощью.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

За сутки на дорогах Рязанской области зафиксировали четыре аварии, в которых пострадали четыре человека.

Автоинспекторы выявили 304 нарушения правил дорожного движения, включая два случая управления транспортным средством в состоянии опьянения и три отказа от медицинского освидетельствования.

Последние новости

Более 2 млн рублей не выплатили работникам организации по строительству зданий в Рязанской области

В результате проверки была обнаружена задолженность по зарплате перед 71 сотрудником

«Р-Энергия» включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета»

Всероссийская Книга Почета — список лучших организаций, предприятий и учреждений России.

Изменилась работа светофора на пересечении улиц Большая и Тимакова в Рязани

Эти изменения направлены на увеличение интервала работы дополнительной секции светофора.

Павел Малков отметил качество футбольных полей в Шацке, Ряжске, Касимове и Рязани

Все спортплощадки нужно поддерживать в хорошем состоянии, а где нужна модернизация, надо постепенно это делать.

«Повышение зарплат врачам, учителям, работникам культуры и соцслужбам обойдется бюджету в 7 млрд рублей» — Павел Малков

Рязань взяла большое количество кредитов общей суммой более миллиарда рублей под 26% годовых

Павел Малков поручил представить предложения по решению проблем с вывозом мусора

В социальных сетях увеличилось количество жалоб граждан по поводу несвоевременного вывоза мусора

В Академии ФСИН стартовал стрелковый турнир имени Михаила Калашникова

В соревнованиях принимают участие 24 команды из 14 регионов РФ, более 100 сотрудников, представляющих Федеральную службу исполнения наказаний

«Зелёный сад — наш дом» подарил пенсионерке Зое Антиповой газовую плиту

Бесплатную газификацию компания «Зелёный сад - наш дом» проводит во всех домах посёлка Шпалозавода, которые были подключены к старой котельной на территории строящегося ЖК «Окская стрелка».

Павел Малков: Продолжим поддержку рязанского АПК по всем направлениям

Губернатор Павел Малков на заседании регионального Правительства высоко оценил результаты участия Рязанской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

Определён состав рабочей группы, которая готовит проект «Рязань – новогодняя столица»

Названы лица, ответственные за организацию мероприятий.

Павел Малков рассказал о развитии ожоговой службы в Рязанской области

После недавнего аудита ожоговое отделение рязанской ОКБ оснастили новым оборудованием.

Более 70 работников рязанской строительной компании не получали зарплату

Рязанская строительная компания задолжала сотрудникам более 2 миллионов рублей....

Алексей Молчанов ушёл с поста руководителя аппарата Рязоблдумы

В регпарламенте он работал более 11 лет.

Объявлен сбор средств на покупку газовых котлов для Троицкого храма в Гусе-Железном

Троицкая церковь касимовского посёлка Гусь-Железный собирает средства на покупку...

В Челябинске матери погибшего участника СВО насчитали долг за 10 лет задним числом

В Челябинске матери участника спецоперации, не вернувшегося с фронта, задним числом...