Массовое ДТП произошло в Рязани вечером 13 октября

В Рязани 13 октября произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 19:35 на улице Октябрьской, возле дома №65, 45-летний мужчина, управлявший автомобилем «Рено», врезался в стоявший на регулируемом перекрёстке «Фольксваген». За рулём «Фольксвагена» находилась 30-летняя женщина из Рязани. В результате этого удара «Фольксваген» столкнулся с «Ниссаном», которым управляла 22-летняя рязанка.

Водитель «Фольксвагена» получила травмы и обращалась за медицинской помощью.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

За сутки на дорогах Рязанской области зафиксировали четыре аварии, в которых пострадали четыре человека.

Автоинспекторы выявили 304 нарушения правил дорожного движения, включая два случая управления транспортным средством в состоянии опьянения и три отказа от медицинского освидетельствования.