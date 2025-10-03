«Мама, я жива»: умер самый известный незаконно осужденный россиянин Медков

В ставропольском селе Китаевское умер Дмитрий Медков, которого считают самым известным осужденным за преступление, которое он не совершал, пишет «КП».
В 2003 году пропала без вести его младшая сестра. Друг Медкова заявил, что тот убил девочку. Сначала подозреваемый дал признательные показания, но затем отказался от них.
В итоге 17-летнего студента отправили на принудительное лечение в спецотделение психиатрической больницы, поставив ему диагноз шизофрения.
В ноябре 2006 года его мать неожиданно получила письмо от дочери, которую считали убитой. Она пояснила, что ушла из дома из-за ссоры с ней.
Выяснилось, что она переехала в Хасавюрт, прикинулась сиротой и вышла замуж за местного жителя.
Суду потребовалось 20 минут, чтобы признать Медкова невиновным. Он признался, что психологически сломался на допросах из-за юного возраста.
Дознавателей Сергея Каргалева и Алексея Михнева признали виновными в превышении должностных полномочий и приговорили к трем годам условно.
Как рассказала сестра Медкова, он умер в октябре прошлого года из-за приступа эпилепсии во сне после психиатрической больницы.