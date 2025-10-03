Пятница, 3 октября, 2025
5.2 C
Рязань
Новости России

«Мама, я жива»: умер самый известный незаконно осужденный россиянин Медков

Никита Рязанцев
Изображение от wirestock на Freepik

В ставропольском селе Китаевское умер  Дмитрий Медков, которого считают самым известным осужденным за преступление, которое он не совершал, пишет «КП».

В 2003 году пропала без вести его младшая сестра. Друг Медкова заявил, что тот убил девочку. Сначала подозреваемый дал признательные показания, но затем отказался от них.

В итоге 17-летнего студента отправили на принудительное лечение в спецотделение психиатрической больницы, поставив ему диагноз шизофрения.

В ноябре 2006 года его мать неожиданно получила письмо от дочери, которую считали убитой. Она пояснила, что ушла из дома из-за ссоры с ней.

«Я жива и здорова. Мама, я думаю, может быть, ты до сих пор меня еще любишь, ведь я не виновата, что ушла из дома», — говорилось в нем.

Выяснилось, что она переехала в Хасавюрт, прикинулась сиротой и вышла замуж за местного жителя.

«Дима сидит. За то, что тебя убил!» — сказала ей мать во время телефонного разговора.

Суду потребовалось 20 минут, чтобы признать Медкова невиновным. Он признался, что психологически сломался на допросах из-за юного возраста.

Дознавателей Сергея Каргалева и Алексея Михнева признали виновными в превышении должностных полномочий и приговорили к трем годам условно. 

Как рассказала сестра Медкова, он умер в октябре прошлого года из-за приступа эпилепсии во сне после психиатрической больницы.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.
Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Новости России

«Царьград»: Россия получила козырь против ракет Tomahawk благодаря КНДР

В руках российской армии может оказаться оружие из Северной...
Новости мира

План Трампа рухнул: почему «Томагавки» оказались блефом для Украины 

Планы Трампа трещат по швам: почему «Томагавки» для Киева оказались блефом, а Европа перешла к «кредитам за русский счёт»
Новости России

Русской Одессе быть! Битва за город решит исход СВО — эксперты

Альянс намерен цепляться за «жемчужину у моря», поскольку выход Украины к Чёрному морю является основой её политической и экономической значимости.

Последние новости

«Летит очень жестко»: Шарий рассказал о массированном ударе по Украине

Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным объектам...

На Украине заявили об исчезновении мэра Киева Кличко

Руководитель военной администрации Киева Тимур Ткаченко заявил в соцсетях...

Умер актёр Сергей Рыбин

В фильмографии Рыбина 30 работ в 29 проектах. Он снимался в сериалах «Условный мент», «Тайны следствия», «Великолепная пятёрка» и других. 

Трое солдат из Рязанской области вернулись из украинского плена

Об этом написала в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

На Урале суд разрешил женщине забеременеть от погибшего на СВО мужа

Суд Екатеринбурга разрешил 43-летней женщине пройти процедуру ЭКО, используя...

Кадыров призвал генерала Шаманова встать на колени после спора об истории

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал в телеграм-канале депутата...

Мэрия: 79% многоквартирных домов в Рязани подключены к отоплению 

Сейчас идет регулировка температурного режима внутри зданий. Пуск тепла ведется с опережением графика, отмечается в сообщении мэрии. 

«Задушить Крым»: Британский аналитик предрёк масштабную атаку ВСУ этой осенью

Военный аналитик Майкл Кларк полагает, что Киев может стремиться повлиять как на ситуацию на фронте, так и на восприятие конфликта западными союзниками.

В Рязанскую область придёт «позднее» бабье лето

Начиная с субботы, 4 октября, в регионе ожидается в целом тёплая для этого времени года погода, с температурой на 2–4 градуса выше климатической нормы.

В Рязани лишили гражданства РФ убийцу из Средней Азии

Мужчина длительное время проживал в микрорайоне Дягилево Рязани и получил российское гражданство в 2006 году.

К 130-летию Есенина в Рязани запустили «Поэтический рейс» на мотрисе 

Участникам расскажут об особенностях творчества поэта и о малоизвестных фактах его биографии.

Спасатель Киселев рассказал о судьбе предсмертной записки Наговициной

Предсмертная записка, вероятно, оставленная альпинисткой Натальей Наговициной на пике...

В Рязани отопление подано в 61% домов, Артёмов поручил ускорить работы на проблемных улицах

По словам главы администрации, возникающие вопросы оперативно отрабатываются совместно с управляющими компаниями.

Кибератаки не пройдут: как бизнесу защитить свой сайт и сохранить продажи

Активность киберпреступников растет рекордными темпами. По данным Николая Волкова, в прошлом году количество DDoS-атак на российские интернет-ресурсы выросло вдвое и достигло 500 тысяч.

План Трампа рухнул: почему «Томагавки» оказались блефом для Украины 

Планы Трампа трещат по швам: почему «Томагавки» для Киева оказались блефом, а Европа перешла к «кредитам за русский счёт»