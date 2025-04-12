Майское тепло придёт в Рязань на следующей неделе: до +23 и ни капли дождя

Центральная Россия, включая Рязанскую область, на следующей неделе ощутит значительное потепление. По данным синоптиков, в регион уверенно придет по-настоящему весенняя погода. С середины недели температура воздуха будет превышать климатическую норму на 5–6 градусов.

Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с понедельника дневная температура в центре европейской части страны начнет приближаться к +13…+18 градусам. В Рязани, по прогнозу Гидрометцентра, 15 апреля воздух прогреется до +18, а уже в пятницу, 18 апреля, ожидается +23. При этом осадков синоптики не прогнозируют, небо будет преимущественно ясным.

Пасха — без дождей

Синоптик также рассказал, какая погода будет в Европейской части России на Пасху. По словам Вильфанда, 19 и 20 апреля в регионе будет солнечно, осадков не ожидается. Ночные температуры составят от +5 до +10, днем — от +13 до +18 градусов. Ожидается слабый ветер и переменная облачность.

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Переход к устойчивому теплу

Анализ погодных данных показывает, что с 16 апреля дневные температуры в Рязани стабильно будут превышать +20. В среду — до +20, в четверг — до +21, в пятницу — до +23. Ночью тоже станет значительно теплее: от +7 до +11. Атмосферное давление останется стабильным, а скорость ветра не превысит 3–4 м/с, что создаст комфортные условия для прогулок и работы на открытом воздухе.

Перед приходом теплой погоды рязанцев ждут два сырых и прохладных дня. В субботу и воскресенье, 12 и 13 апреля, вероятность осадков в дневное время составит более 90%. Температура воздуха останется на уровне +6…+7 днем и около ноля ночью. Ожидается северо-западный ветер до 5 м/с.