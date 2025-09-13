Магнитная буря 5 уровня накроет Землю в ближайшие дни, недомогание может ощущаться в течение недели

В эти выходные, 13–14 сентября, Землю накроют магнитные бури среднего уровня. Причиной их появления стала крупная корональная дыра на Солнце, которая вышла в центр видимого солнечного диска. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Из-за появления на Солнце необычно крупной экваториальной корональной дыры, расположенной в плоскости вращения планет, ожидаются магнитные бури 2 и 3 уровней по 5-балльной шкале.

При этом, по словам специалистов, уже в воскресенье, 14 сентября, в 21:00 на Земле начнётся геомагнитная буря пятого уровня интенсивности. Метеозависимые люди будут ощущать влияние бури и недомогание в течение суток, потом ее сила снизится до 4 уровня, который продлится до вечера вторника, 16 сентября.

После ожидается небольшое ослабление — буря третьего, слабого, уровня продлится около суток. Затем активность магнитных бурь вновь возрастёт до 4 уровня и сохранится до вечера четверга, 18 сентября.

С пятницы, 19 сентября, в течение пяти дней прогнозируется буря третьего уровня, а затем — снижение до второго уровня, характеризующегося незначительными возмущениями.

Отмечается, что во время активности бурь у людей могут наблюдаться скачки артериального давления, учащённое сердцебиение и затруднённое дыхание. Часто встречается нарушение сна. Кроме того, магнитные бури могут негативно влиять на когнитивные функции и эмоциональное состояние человека.