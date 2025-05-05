Лесопарк и Черезовы пруды лидируют в голосовании за объекты благоустройства-2026

Более 51 тысячи жителей Рязанской области уже сделали свой выбор в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства-2026 в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Почти 28 тысяч голосов отдали жители Рязани. В Московском районе города продолжает лидировать зеленая зона на улице Сельских строителей в микрорайоне Недостоево. В Железнодорожном районе наибольшее количество голосов пока у сквера возле Дворца молодежи, в Октябрьском — у Черезовских прудов, в Советском — у Лесопарка.

В районах области наиболее активно голосуют жители Касимова, Новомичуринска, Сасова, Скопина и Ряжска — в этих городах волеизъявились более 2 тысяч человек.

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Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства завершится 12 июня. Сделать выбор можно на портале «Госуслуги», а в Рязани еще и с помощью волонтеров в режиме оффлайн.