Житель Великобритании, многодетный отец Пит Хайнс, лёг спать с болью в ухе и потерял сознание. Его экстренно доставили в больницу, но спасти не удалось — спустя несколько часов врачи констатировали смерть мозга.

Как выяснилось, причиной стала редкая менингококковая инфекция. Это воспалительное заболевание может приводить к скоплению жидкости вокруг головного и спинного мозга, что в ряде случаев заканчивается летальным исходом.

Врач-отоларинголог Наталья Попова рассказала «Вечерней Москве», какие заболевания могут сопровождаться болью в ушах и когда этот симптом требует срочной медицинской помощи.

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Отит

Одной из наиболее распространённых причин боли в ушах является отит. Он может развиться из-за простуды, аллергии или травмы.

«Воспаление среднего уха часто возникает во время ОРВИ, аллергических реакций или при попадании инфекции. Симптомы включают сильную боль, прострелы, снижение слуха, заложенность уха и гнойные выделения», — объяснила врач.

При своевременном лечении отит хорошо поддаётся терапии. Однако запущенная болезнь чревата серьёзными осложнениями:

Перфорация барабанной перепонки

Воспаление сосцевидного отростка

Менингит

Абсцесс головного мозга

Необратимая глухота

Синусит

Боль в ухе также может быть вызвана синуситом — воспалением околоносовых пазух.

«При синусите пациенты испытывают давящую боль в ушах, заложенность носа, головные боли, слабость и повышенную температуру. Если заболевание не лечить, инфекция может распространиться на головной мозг», — отметила специалист.

Менингит

Одна из самых опасных причин боли в ушах — менингит.

«Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Заболевание начинается с симптомов, похожих на простуду, но быстро прогрессирует, вызывая сильные головные боли, ригидность шеи, лихорадку и спутанность сознания», — предупреждает врач.

При сочетании боли в ушах и симптомов менингита необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, так как это состояние угрожает жизни.

Опухоли

Боль в ушах также может указывать на опухоли, как доброкачественные, так и злокачественные.

«Например, невринома слухового нерва — это доброкачественная опухоль, вызывающая периодические или постоянные боли в ушах, снижение слуха и головокружение. Однако злокачественные новообразования, такие как рак уха или горла, тоже могут проявляться ушной болью», — объяснила Попова.

Когда нужно срочно обращаться к врачу

Врач рекомендует не игнорировать боль в ушах, особенно если она сопровождается:

Высокой температурой

Сильными головными болями

Ухудшением слуха.