Житель Великобритании, многодетный отец Пит Хайнс, лёг спать с болью в ухе и потерял сознание. Его экстренно доставили в больницу, но спасти не удалось — спустя несколько часов врачи констатировали смерть мозга.
Как выяснилось, причиной стала редкая менингококковая инфекция. Это воспалительное заболевание может приводить к скоплению жидкости вокруг головного и спинного мозга, что в ряде случаев заканчивается летальным исходом.
Врач-отоларинголог Наталья Попова рассказала «Вечерней Москве», какие заболевания могут сопровождаться болью в ушах и когда этот симптом требует срочной медицинской помощи.
- Отит
Одной из наиболее распространённых причин боли в ушах является отит. Он может развиться из-за простуды, аллергии или травмы.
При своевременном лечении отит хорошо поддаётся терапии. Однако запущенная болезнь чревата серьёзными осложнениями:
Перфорация барабанной перепонки
Воспаление сосцевидного отростка
Менингит
Абсцесс головного мозга
Необратимая глухота
- Синусит
Боль в ухе также может быть вызвана синуситом — воспалением околоносовых пазух.
- Менингит
Одна из самых опасных причин боли в ушах — менингит.
При сочетании боли в ушах и симптомов менингита необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, так как это состояние угрожает жизни.
- Опухоли
Боль в ушах также может указывать на опухоли, как доброкачественные, так и злокачественные.
Когда нужно срочно обращаться к врачу
Врач рекомендует не игнорировать боль в ушах, особенно если она сопровождается:
Высокой температурой
Сильными головными болями
Ухудшением слуха.