Крупный пожар в Рязани произошёл из-за неосторожного курения 

Причиной двух пожаров в Рязанской области стало неосторожное обращение с огнём при курении. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Первый пожар случился 21 августа в 02:28 в посёлке Шилово. Там загорелась баня. В тушении огня принимали участие 2 единицы спецтехники и 5 человек. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров.

Второй пожар произошёл 21 августа в 21:41 на улице Радиозаводской в Рязани. О нём активно писали очевидцы в соцсетях. В тушении пожара, площадь которого оценивается в 150 квадратных метров, участвовали 26 человек, 7 единиц техники.

К счастью, в обоих случаях люди не пострадали.