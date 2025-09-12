Кровавое пиршество на сцене Рязанского театра Драмы: трагедия «Агамемнон» увидела свет

11 сентября в стенах Рязанского театра драмы состоялся предпремьерный показ спектакля «Агамемнон» (18+). Постановка, основанная на одноименном сюжете Эсхила, впервые показанном ещё до нашей эры, с первых секунд поражает своими масштабом и тоном происходящего. Кровавое пиршество – так можно охарактеризовать пьесу, которая поначалу кажется воспеванием героизма.

Несмотря на блестяще воссозданный визуальный ряд, главное украшение спектакля – это, разумеется, его персонажи. Кажущиеся архитепичными образы здесь приобретают новые, зачастую пугающие грани, то возвышая героев до богов, то низвергая до монстров. Каждое действие – фатально, каждый персонаж – жертва и палач одновременно.

Нельзя не отметить размах действа. Суровое величие смотровой башни, горка, символизирующая недостижимое для всякого человека совершенство, небольшая, но гнетущая могильная яма у самого края сцены – всё это формирует мир, в котором разворачивается история о стремлении, предательстве и утраченных надеждах. Ещё более особенным спектакль делает стилизация, которая помимо эстетической функции выполняет и метафорическую – из века в век люди сталкиваются с одними и теми же несчастьями.

Резюмируя, можно сказать, что «Агамемнон» – трагедия совершенно нового уровня, которую рязанскому зрителю определённо стоит увидеть и прочувствовать.