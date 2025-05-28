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Новости России

Криминалист объяснил возможную причину убийства подростков на вписке в Байкальске 

Алексей Самохин
Скриншот видео СК РФ
Новости России

Криминалист объяснил возможную причину убийства подростков на вписке в Байкальске 

Алексей Самохин

Подростку из Байкальска, устроившему резню и поджог во время вечеринки, «сорвало крышу» от алкоголя и ревности. Такое мнение высказал криминалист Михаил Игнатов в беседе с изданием Life.ru.

По его словам, 17-летний юноша действовал неосознанно и воспринимал присутствующих как преграды на пути к цели — девочке, в которую был влюблён. Убийство четырёх сверстников, по мнению эксперта, стало следствием эмоционального срыва.

— Это 17 лет, страсти кипят, но обычно у человека есть внутренние ограничения. Видно, у мальчика сорвало крышу, — пояснил Игнатов.

Он также отметил, что ответственность за случившееся могут понести родители подростка — как минимум административную, а возможно и уголовную. Причиной может стать ненадлежащее воспитание и безнадзорность.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 28 мая в дачном доме в Байкальске Иркутской области. Группа подростков отмечала день рождения. По предварительным данным, виновник трагедии зарезал четырёх друзей, затем открыл газ и устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления. Сам он погиб. Несколько детей, в том числе именинница, сумели спастись.

На месте происшествия были найдены пустые бутылки из-под алкоголя. По одной из версий, причиной массового убийства стала болезненная ревность к девочке.

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