Четверо подростков убиты в Иркутской области, нападавший погиб во время пожара

Сегодня ночью в городе Байкальске Иркутской области загорелся частный дом. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних.

Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц, сообщает пресс-служба Следкома РФ.

По данным следствия, в частном доме в СНТ «Горный Байкал» находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на остальных с ножом. В результате нападения четверо подростков погибли на месте, ещё четверо были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

Предполагаемый нападавший после совершённого преступления поджёг дом. В результате пожара он погиб.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления совместно с сотрудниками полиции и экстренных служб. Проводятся все необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.