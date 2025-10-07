«КП»: освобожденная из рабства в Мьянме россиянка служила во ФСИН

Освобожденная из рабства в Мьянме 23-летняя россиянка Дашима Очирнимаева училась в Пермском институте ФСИН и получила звание лейтенанта, пишет «КП».

По данным издания, девушка откликнулась на объявление о работе моделью в Таиланде, но преступники переправили ее в соседнюю страну, где заставили трудиться в мошенническом колл-центре.

«У россиянки отняли мобильник, однако она сообразила, как обмануть охрану и по чужому телефону незаметно подала сигнал родителям», — говорится в публикации.

После этого к ситуации подключились журналисты и российские дипломаты.

Выяснилось, что Очирнимаева служила в Приморье, но вскоре поняла, что это не ее, переехала в Улан-Удэ и подсела на сетевой маркетинг.