«КП»: освобожденная из рабства в Мьянме россиянка служила во ФСИН

Освобожденная из рабства в Мьянме 23-летняя россиянка Дашима Очирнимаева училась в Пермском институте ФСИН и получила звание лейтенанта, пишет «КП».
По данным издания, девушка откликнулась на объявление о работе моделью в Таиланде, но преступники переправили ее в соседнюю страну, где заставили трудиться в мошенническом колл-центре.
После этого к ситуации подключились журналисты и российские дипломаты.
Выяснилось, что Очирнимаева служила в Приморье, но вскоре поняла, что это не ее, переехала в Улан-Удэ и подсела на сетевой маркетинг.