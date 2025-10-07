Вторник, 7 октября, 2025
«КП»: освобожденная из рабства в Мьянме россиянка служила во ФСИН

Никита Рязанцев
Image by Nino Carè from Pixabay

Освобожденная из рабства в Мьянме 23-летняя россиянка Дашима Очирнимаева училась в Пермском институте ФСИН и получила звание лейтенанта, пишет «КП».

По данным издания, девушка откликнулась на объявление о работе моделью в Таиланде, но преступники переправили ее в соседнюю страну, где заставили трудиться в мошенническом колл-центре.

«У россиянки отняли мобильник, однако она сообразила, как обмануть охрану и по чужому телефону незаметно подала сигнал родителям», — говорится в публикации.

После этого к ситуации подключились журналисты и российские дипломаты.

Выяснилось, что Очирнимаева служила в Приморье, но вскоре поняла, что это не ее, переехала в Улан-Удэ и подсела на сетевой маркетинг.

Названа причина смерти лучшего шеф-повара Юга России Олега Колисниченко

Причиной смерти лучшего шеф-повара Юга России Олега Колисниченко стал...

На Урале два педофила изнасиловали 15-летнюю школьницу и скрылись перед приговором

В Свердловской области объявили в розыск двух мужчин, Александра...

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Жителей региона просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 

В Касимовском районе рыбаки выловили огромную щуку

Многие пойманные рыбы были отпущены обратно в реку для дальнейшего роста.

Семья с 5-летней дочкой бесследно исчезла в тайге больше недели назад. Что нового известно о туристах Усольцевых

СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. Еще на прошлой неделе в Партизанский район выехали опытнейшие следователи и криминалисты краевого главка.

Павел Малков встретился с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой

Павел Малков поблагодарил руководителя Росприроднадзора за поддержку Рязанской области и добавил, что выездное совещание даст возможность познакомиться с наиболее полезными и результативными практиками работы, получить рекомендации лучших специалистов страны.

День Сергия Радонежского 8 октября 2025. Что можно и нельзя делать 

8 октября в России отмечают день преподобного Сергия Радонежского — основателя Троице-Сергиевой лавры, одного из самых почитаемых православных святых. В народе этот день называли Капустником: хозяйки начинали квасить капусту на зиму, пекли пироги и готовились к холодам.

Сквер у «Дома художника» планируют благоустроить за 3,75 млн рублей

В Рязани планируют благоустроить сквер у памятника Григорию Петрову,...

Наплавной мост через реку Цна будет закрыт 8 октября на 10 часов

Жителей Рязани просят учесть эту информацию при планировании своих маршрутов.

Мошенники убедили рязанку зарабатывать на ставках на курсы валют

Последовав советам мошенника, она делала ставки и получила небольшую прибыль.

Новая лыжная трасса появится в Солотче

По словам местных жителей, старая трасса проходила по тропе Паустовского и создавала неудобства для отдыхающих.

Денис Боков встретился с участниками очного этапа ЦФО Всероссийского проекта «Твой Ход»

По итогам всех окружных защит проектов будут определены 100 лучших, чьи авторы получат премию в размере 1000000 рублей.

Рязанская область передала на подшефную территорию Херсонской области автомобиль для доставки воды

После подрыва Новокаховской ГЭС регион испытывает большие проблемы с обеспечением населения питьевой водой.

Павел Малков отметил важность «зелёного вектора» для развития промышленности региона

Участники выездного совещания посетили высокоавтоматизированные производства теплоизоляции из каменной ваты и PIR.

В Рязани прошла презентация фильма о спецоперации «Свинцовые небеса»

Режиссер-постановщик Алиса Курганская рассказала, что является уроженкой Луганска, поэтому темы, связанные с СВО, имеют для нее особое значение в творческой работе.