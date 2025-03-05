Кошка Ефросинья из Рязани вышла в финал Всероссийского конкурса

Кошка Ефросинья из Рязанского областного научно-методического центра народного творчества вышла в финал Всероссийского конкурса «Хвостатый хранитель 2.0». Голосование проводит Министерство культуры России.

На протяжении нескольких месяцев жителей страны знакомили с очаровательными пушистыми обитателями музеев и других учреждений культуры. Всего организаторы конкурса выберут 5 финалистов.

По итогам голосования первого этапа Ефросинья набрала 55,24% голосов. За нее проголосовали 1655 человек из 2996.

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В финал также вышла кошка Муся из музея «Фанагория». В лидерах кошка Машуня из городского культурного центра Пскова.