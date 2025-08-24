Корзинки ломятся: в лесах Рязанской области начался грибной бум

В лесах Рязанской области после прошедших дождей массово появились грибы. Любители тихой охоты ведрами
собирают маслята, подосиновики, сыроежки, лисички, белые грибы.
Богатым урожаем рязанцев порадовали леса Клепиковского, Касимовского, Ряжского, Рыбновского, Сапожковского, Сасовского, Старожиловского районов.
«Море лисичек, много белых и подосиновиков, другие не собирали», — поделился грибник, собравший урожай в поселке Тума Клепиковского района Рязанской области.
«Подосиновиков море, белые 80% без червей. Нашли волнушки. Ещё нашли подосиновики, которые росли рядом с черноплодкой и обрели такой красивый оттенок шляпки и ножки», — поделилась жительница Старожиловского района.
«Ну наконец-то всех грибоходов и грибоводов поздравляю с полными корзинами, дождались, лес стал полноценно продуктивным для грибов. Теперь есть всё, сегодня мы собрали всё, что хотели, и в отличном качестве», — поздравляют с урожаем друг друга любители тихой охоты.