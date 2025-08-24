Корзинки ломятся: в лесах Рязанской области начался грибной бум

«Ну наконец-то всех грибоходов и грибоводов поздравляю с полными корзинами, дождались, лес стал полноценно продуктивным для грибов. Теперь есть всё, сегодня мы собрали всё, что хотели, и в отличном качестве», — поздравляют с урожаем друг друга любители тихой охоты.