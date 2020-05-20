Мэрия обновила данные о числе заражённых в районах Рязани

Администрация Рязани сообщила новую информацию о числе заражённых COVID-19 по районам города. Данные размещены на сайте мэрии.
По состоянию на 13 часов 20 мая в Рязани зарегистрировано 1429 заболевших коронавирусом. В целом по Рязанской области заболели 2673 человека.
В Московском районе Рязани число заражённых достигло 515. В Октябрьском районе COVID-19 болеет 371 человек, в Железнодорожном – 308. Меньше всего заражённых коронавирусом в Советском районе Рязани – 235.
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