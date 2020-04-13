В Рязанской области выявлено 128 заражённых и условно заражённых COVID-19

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По состоянию на 16 часов понедельника, 13 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусом. Анализы ещё 39 человек направлены в Москву на подтверждение. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

– Таким образом, в Рязанской области с подтвержденным и условно подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрировано 128 человек, – говорится в сообщении оперативной группы.

Выздоровели от COVID-19 четыре человека, их уже выписали из больницы имени Семашко в Рязани.

Всего известно о 2670 гражданах, прибывших из неблагополучных стран, или контактировавших с возможными носителями коронавируса.1897 человек из них уже прошли обследование, они здоровы.