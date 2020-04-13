В Рязанской области утверждены правила поведения во время режима повышенной готовности из-за COVID-19

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В Рязанской области утверждены «правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Соответствующее постановление подписал губернатор Николай Любимов.

Текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

1. В условиях режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) граждане обязаны:

1) соблюдать общественный порядок, требования действующего законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

2) выполнять решения Губернатора Рязанской области, направленные на принятие дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, постановления, предписания должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор, законные требования (указания) руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению чрезвычайной ситуации (далее – решения уполномоченных должностных лиц), в том числе требования:

— в случае прибытия на территорию Российской Федерации:

сообщать на горячую линию по номеру телефона +7(4912) 50-64-87 о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания;

при появлении ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации;

по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

— в случае прибытия на территорию Рязанской области с территории иных субъектов Российской Федерации:

сообщать на горячую линию о своем прибытии;

принять все доступные меры по самоизоляции по месту жительства, (пребывания) либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, сроком на 14 календарных дней со дня прибытия в место назначения на территории Рязанской области (за исключением граждан, прибывших (убывших) в служебную командировку);

— соблюдать режим самоизоляции гражданами в возрасте старше 65 лет, а также гражданами, страдающими заболеваниями по перечню согласно приложению к настоящим Правилам, в целях недопущения осуществления действий, создающих угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью;

— принять все доступные меры по нахождению по месту жительства (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к месту работы в организации, чья деятельность не приостановлена, и обратно, к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов в целях недопущения осуществления действий, создающих угрозу жизни и здоровью, собственной безопасности, а также безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц на территории Рязанской области;

— соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

— в целях недопущения осуществления действий, создающих угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц на территории Рязанской области, приостановить посещение:

зданий, строений, сооружений (помещений в них), территорий, предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

территорий общего пользования (набережные, скверы, парки).

2. В связи угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам запрещается:

1) создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта;

2) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью;

3) осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории Рязанской области.

3. В зависимости от складывающейся обстановки на территории Рязанской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Губернатором Рязанской области, организации:

1) обеспечивают проведение эвакуации с территории организаций работников и иных граждан, находящихся на их территории, а также оказывают содействие органам государственной власти Рязанской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации;

2) представляют работникам и иным гражданам, находящимся на их территориях, имеющиеся средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, принимают другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и иных граждан, находящихся на их территориях;

3) проводят мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности своих работников в чрезвычайных ситуациях;

4) приостанавливают свою деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на их территориях.

Перечень заболеваний для соблюдения гражданами режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней — 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы – хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N 18.0, N 18.3-N 18.5.

6. Новообразования из числа:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

7. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам В20 — В24.

8. Туберкулез, классифицируемый в соответствии с МКБ-10 по диагнозам А15 — А19.