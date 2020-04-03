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Свежие данные о COVID-19 в Рязанской области

3 апреля  в 21:00  официальная группа по коронавирусу в Рязанской области опубликовала срочное сообщение о фейковом вбросе новостей. В сообщении говорится о том, что два рязанских интернет-портала опубликовали ложную информацию о состоянии медицинских защитных костюмов, в которых работают рязанские врачи.

Данные сообщения не соответствуют действительности. 26 марта была опубликована официальная информация о получении защитных костюмов в которых рязанские медики выезжают к больным с подозрением на коронавирус. Именно в таком виде доктора и прибыли к пациентке у которой в результате был отрицательный тест.

Информация по фейковым новостям, опубликованным в вышеупомянутых СМИ, передана в РОспотребнадзор.

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