Свежие данные о COVID-19 в Рязанской области

3 апреля в 21:00 официальная группа по коронавирусу в Рязанской области опубликовала срочное сообщение о фейковом вбросе новостей. В сообщении говорится о том, что два рязанских интернет-портала опубликовали ложную информацию о состоянии медицинских защитных костюмов, в которых работают рязанские врачи.

Данные сообщения не соответствуют действительности. 26 марта была опубликована официальная информация о получении защитных костюмов в которых рязанские медики выезжают к больным с подозрением на коронавирус. Именно в таком виде доктора и прибыли к пациентке у которой в результате был отрицательный тест.

Информация по фейковым новостям, опубликованным в вышеупомянутых СМИ, передана в РОспотребнадзор.