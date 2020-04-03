Видео:Для выявления нарушителей режима в Рязанской области задействуют катера

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В предстоящие выходные полиция примет усиленные меры для выявления нарушителей режима самоизоляции. Полицейские рейды и патрули будут дежурить не только на улицах, но и в лесах и даже у берегов водоёмов. С этой целью будут использованы специальные полицейские катера.

Водная техника будет использоваться для патрулирования береговой зоны рек и водоёмов.

Выявленные нарушители получат протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ, среди которых ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль», ст. 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а также ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Такая мера вызвана всемирной пандемией коронавируса, сообщает УМВД.