Скончалась тульская пенсионерка, выздоровевшая от коронавируса

В Туле умерла 93-летняя пенсионерка, у которой ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщают «Тульские новости».

Она смогла вылечиться от коронавируса – тест дал отрицательный результат. За день до выписки из больницы женщина скончалась от заболевания сердечно-сосудистой системы.

По данным СМИ, в Тульской области официально подтверждено 17 случаев COVID-19. Троих пациентов уже выписали из больницы.

Напомним, в Рязанской области положительный результат на коронавирус у шести человек. Двое выписаны из больницы имени Семашко.