Новые данные о COVID-2019 в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о распространении коронавируса в регионе. Информация актуальна на 08.30 субботы, 4 апреля.

На данный момент COVID-2019 подтверждён у шести человек. Четверо заразились во время поездок за границу (Франция, Турция, Швейцария). Двое других приехали из другого региона России, где контактировали с заболевшим. 

Два человека, заболевшие во время поездки во Францию, уже выздоровели. Их выписали из больницы имени Семашко. 

Анализы 12 человек направлены в Москву на подтверждение. Все изолированы и находятся под врачебным контролем.

В оперативную группу поступила информация о  2061 гражданине, приехавшем из 

неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. 871 человек уже обследован, все – здоровы. Анализы взяты у 1190 человек.

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