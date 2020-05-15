Выписана новая группа рязанцев, вылечившихся от коронавируса

В пятницу, 15 мая, из больниц Рязани выписано 25 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства.
Среди выздоровевших и выписанных двое детей.
Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области от COVID-19 вылечилось 392 человека. Большинство из них лечились в стационарах.
– Граждане, у которых болезнь протекала в легкой форме, находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей, – отмечается в сообщении оперативной группы.
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