Комфортная погода вернулась в центр России ненадолго

Виновницей недавних экстремальных ливней стала фронтальная волна, прорвавшаяся в центр Русской равнины из южных широт. Теперь она начнёт отступать дальше на север. Над Причерноморьем накануне сформировался малооблачный антициклон, который начнёт вытеснять дождевые тучи к отрогам Урала. В результате на большей части Европейской России вновь установится тёплая погода, пишут «Метеовести».

Прохладно с дневной температурой +18…+23° останется лишь на Крайнем Севере и Северо-Западе. В центральных регионах столбики термометров поднимутся до +23…+28°, а в Черноземье будет ещё теплее. На юге же сохранится настоящая жара — днём до +33…+38°.

К сожалению, период комфортной погоды окажется недолгим. Сегодня антициклону удастся вытеснить дождевые облака южной фронтальной волны в восточные районы Русской равнины, но с запада уже приближается новый атлантический циклон. Днём его тучи накроют северо-запад региона.

Так, в Санкт-Петербурге в среду ожидаются дожди. Ливни продержатся до конца рабочей недели, не давая температуре подняться выше +21…+22°. Но к выходным влияние антициклона усилится: осадки прекратятся, а воздух прогреется до +24…+25°.

До южных регионов фронтальная облачность доберётся позже. В Краснодаре сегодня и завтра сохранится солнечная и жаркая погода: +34…+36°. В пятницу пройдут ливни с грозами, и температура днём понизится до +30°. Однако ненастье будет кратковременным — уже с субботы на Кубани вновь солнечно и потеплеет.

В Центральной России сегодня осадков не ожидается, температура повысится до +26°. Однако уже завтра пройдут ливни с грозами, дневная температура опустится до +20°. В последующие дни дожди станут локальными и кратковременными, а температура поднимется до +22…+24°.

Прогноз погоды в Рязани с 6 по 12 августа от Гидрометцентра

Среда, 6 августа

Днём: Малооблачно, без осадков, до +26°, ветер 4 м/с, давление 746 мм рт. ст.



Малооблачно, без осадков, до +26°, ветер 4 м/с, давление 746 мм рт. ст. Ночью: Облачно, без осадков, +16°, ветер 2 м/с, давление 745 мм рт. ст.



Четверг, 7 августа

Днём: Облачно с прояснениями, без осадков, +25°, ветер 3 м/с, давление 746 мм рт. ст.



Облачно с прояснениями, без осадков, +25°, ветер 3 м/с, давление 746 мм рт. ст. Ночью: Малооблачно, без осадков, +13°, ветер 3 м/с, давление 748 мм рт. ст.



Пятница, 8 августа

Днём: Переменная облачность, без осадков, +23°, ветер 3 м/с, давление 749 мм рт. ст.



Переменная облачность, без осадков, +23°, ветер 3 м/с, давление 749 мм рт. ст. Ночью: Облачно, кратковременный дождь, +13°, вероятность осадков 62%, ветер 2 м/с, давление 748 мм рт. ст.



Суббота, 9 августа

Днём: Облачно, небольшой дождь, +22°, вероятность осадков 69%, ветер 3 м/с, давление 749 мм рт. ст.



Облачно, небольшой дождь, +22°, вероятность осадков 69%, ветер 3 м/с, давление 749 мм рт. ст. Ночью: Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, +12°, вероятность осадков 65%, ветер 2 м/с, давление 750 мм рт. ст.



Воскресенье, 10 августа

Днём: Переменная облачность, без осадков, +25°, ветер 1 м/с, давление 750 мм рт. ст.



Переменная облачность, без осадков, +25°, ветер 1 м/с, давление 750 мм рт. ст. Ночью: Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, +14°, вероятность осадков 72%, ветер 1 м/с, давление 750 мм рт. ст.



Понедельник, 11 августа

Днём: Переменная облачность, без осадков, +23°, ветер 2 м/с, давление 750 мм рт. ст.



Переменная облачность, без осадков, +23°, ветер 2 м/с, давление 750 мм рт. ст. Ночью: Переменная облачность, без осадков, +13°, ветер 2 м/с, давление 750 мм рт. ст.



Вторник, 12 августа