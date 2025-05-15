Количество браков в 1,4 раза превысило число разводов в 2024 году в Рязанской области

В 2024 году в Рязанской области заключили брак 6,2 тысяч пар, ровно половина из них в Рязани. Соответствующую статистику публикует Рязаньстат.

Наибольший показатель по районам области: 7,5 — Захаровский район и 7 — Пителинский. Наименьшее количество семей образовалось в Кадомском и Ухоловском районах — 4,7.

При этом число браков в Рязанской области в 1,4 раза превысило число разводов. Это лучший показатель среди регионов ЦФО без учета Москвы. В пятерку лидеров вместе с нашей областью вошли Воронежская, Тамбовская, Тульская и Ярославская области.