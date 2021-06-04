Клычков оказался в лидерах по числу негативных упоминаний в Интернете

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков стал одним из лидеров рейтинга по доли негативных упоминаний в Сети на тему экологии, пишет портал «Орловские новости».

Сообщается, что глава региона занял в этом списке шестое место. Всего его упомянули на тему экологии почти триста пятьдесят раз. По этому критерию он занял шестидесятое место.

Подчеркивается, что в 37,9 процента этих сообщений Клычков упоминается в негативном ключе.

Положительно Клычкова упомянули в чуть более чем пяти процентах случаев. В итоге он занял пятьдесят третье место по этому показателю.