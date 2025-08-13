Касимовский суд вынес приговор организаторам незаконной миграции

Вступил в силу приговор Касимовского районного суда Рязанской области в отношении двух местных жителей, обвинённых в организации канала незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

По данным следствия, участники преступной группы подбирали жильё и места работы для выходцев из стран Центральной Азии, которые незаконно находились на территории России.

Незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области. Уголовное дело расследовало следственное отделение управления по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 322.1 УК РФ — организация незаконного пребывания иностранных граждан в России, совершённая группой лиц по предварительному сговору.

Суд приговорил одного из участников к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей. Второму назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Все иностранные граждане, установленные в ходе расследования и находившиеся в России незаконно, выдворены в страны своего гражданства.