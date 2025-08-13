Четверг, 14 августа, 2025
12.9 C
Рязань
Новости Касимова

Касимовский суд вынес приговор организаторам незаконной миграции

Алексей Самохин
Фото: УФСБ Рязанской области

Вступил в силу приговор Касимовского районного суда Рязанской области в отношении двух местных жителей, обвинённых в организации канала незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России. 

По данным следствия, участники преступной группы подбирали жильё и места работы для выходцев из стран Центральной Азии, которые незаконно находились на территории России.

Незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области. Уголовное дело расследовало следственное отделение управления по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 322.1 УК РФ — организация незаконного пребывания иностранных граждан в России, совершённая группой лиц по предварительному сговору.

Суд приговорил одного из участников к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей. Второму назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Все иностранные граждане, установленные в ходе расследования и находившиеся в России незаконно, выдворены в страны своего гражданства.

Самые читаемые материалы

Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Новости России

Умерла актриса из «Ментовских войн» Анна Кузнецова

На 49-м году жизни умерла актриса из Санкт-Петербурга Анна...
Общество

Чиновники рассказали о судьбе здания бывшего училища связи в центре Рязани

Очередной вопрос был задан в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова. Там же появился ответ от Минимущества региона. 
Интересное

Не только мед и пироги: что категорически запрещено делать на Медовый Спас 14 августа, чтобы не навлечь беду

Медовый Спас, известный также как Спас на воде, восходит к дохристианским временам, когда отмечался праздник урожая.
Экономика и бизнес

В Рязанской области построят новый завод по производству автоэлектроники

Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Завод будет построен на участке площадью около 1,5 гектара, общая площадь производственных помещений составит не менее 3,6 тыс. кв. метров.

Последние новости

Новости России

Мигранты порезали заступившегося за девушку парня в Москве — МК

Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мигранты несколько раз ударили россиянина ножом.
Происшествия

Суд вынес приговор рязанцу, который два месяца обкрадывал коллег по работе

Своими действиями мужчина нанес ущерб на сумму более 44 тысяч рублей, денежные средства подсудимый возместил в полном объеме.
Общество

В России частично запретят звонки в Telegram и WhatsApp*, названы условия снятия ограничений

При этом в Минцифры России сообщили, что доступ к услугам звонков в WhatsApp* и Telegram будет восстановлен, как только иностранные мессенджеры выполнят требования российских законов.
Общество

На Рязанской ВДНХ временно закрыли детскую площадку

Новая деревянная площадка ближайшие несколько дней будет закрыта для игр.
Медицина

В Рязанской области выполнили 91 пересадку почки и 13 печени

Следующий шаг — сочетанная трансплантация почки и поджелудочной железы для пациентов с диабетом 1 типа. Так врачи смогут спасать пациентов сразу от двух опасных заболеваний.
Происшествия

Рязанская ветстанция исследует гибель голубей на улице Октябрьской

Обнаруженных павших птиц направили в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию. Пробы исследуют на особо опасные болезни птиц, в первую очередь на высокопатогенный грипп птиц и болезнь Ньюкасла.
Общество

Андрей Сидоренко: «Выборы депутатов Рязанской областной Думы обещают быть открытыми и конкурентными»

Из 692 выдвинутых кандидатов зарегистрировано 659. По словам председателя рязанского Избиркома Андрея Сидоренко, регистрация прошла в штатном режиме – ни одно решение об отмене не принималось.
Общество

Нарушены сроки капремонта в детском саду № 20 в Рязани

Объект должен был сдаться до 8 августа 2025 года. На данный момент до сих пор ведутся работы, объект не сдан. Прокуратура Советского района города Рязани внесла представление заказчику капитального ремонта дошкольного учреждения.