Какие праздники 19 марта: приметы, что нельзя делать и как привлечь удачу

19 марта – день, который переплетает древние славянские традиции с важными историческими событиями и современными праздниками. Это день памяти 42 мучеников, в том числе Константина, день, когда наши предки заботились о чистоте колодцев и наблюдали за приметами весны, а также день, отмеченный профессиональным праздником моряков-подводников, Международным днем клиента и годовщиной открытия Русского музея.

Константиновы круги

В этот день православные христиане чтят память 42 мучеников, в том числе и Константина. Согласно церковному преданию, все они были аристократами, жившими в городе Амморее. Сарацины взяли их в плен и, подвергая пыткам, пытались заставить отказаться от христианской веры. Не добившись отречения, мучители обезглавили их.

На Руси в этот день существовал обычай утрамбовывать снег вокруг колодцев, чтобы избежать загрязнения воды. Эту процедуру выполняли, обходя колодец по кругу, и начинал ее мальчик, носящий имя Константин, в честь святого.

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Народная мудрость высоко ценила колодезную воду, что отражено в многочисленных песнях, пословицах и поговорках. Например: «Не плюй в колодец, из которого пьешь». Существовали и приметы, связанные с колодцами: «Пить из чужого колодца – лишиться своей воды»; «Брошенный в колодец мох вызывает дождь».

В день Константина наблюдали за птицами. Считалось, что именно в это время прилетает белый аист. Появление ласточки, предвестницы весны, иногда запаздывало, и ее старались привлечь в деревню. Если же дятел начинал стучать по дереву в марте, это предвещало затяжные холода.

Что нельзя делать 19 марта?

Нельзя оставлять дом в беспорядке, чтобы не привлечь неудачи и разлад в семье.

Не стоит начинать новые дела или проекты, так как они могут оказаться неудачными.

Не рекомендуется давать в долг деньги, чтобы не потерять финансовую стабильность.

Нельзя игнорировать природные явления, так как они могут быть предупреждениями.

Приметы на 19 марта

Если день теплый и солнечный, то весна будет ранней и дружной.

Если снег тает быстро, то лето будет дождливым и прохладным.

Увидеть первую бабочку — к удаче и благополучию.

Если птицы возвращаются с юга, то скоро наступит устойчивое тепло.

Туман утром предвещает затяжную весну и позднее тепло.

День моряка-подводника

Дата профессионального праздника была утверждена приказом главнокомандующего Военно-морского флота Российской Федерации 15 июля 1996 года.

19 марта 1906 года, по указу императора Николая II, в перечень классов судов военного флота был добавлен новый тип боевых кораблей — подводные лодки. В российский флот были включены 20 подводных лодок типа «Форель», а также субмарины, построенные к этому времени, такие как «Касатка», «Сом» и «Осётр».

Сегодня основу Подводных сил ВМФ России формируют атомные подводные лодки стратегического назначения и многоцелевые атомные субмарины, оснащенные баллистическими ракетами морского базирования и крылатыми ракетами.

Международный день клиента

В 2010 году российские и литовские бизнесмены предложили учредить этот праздник. Впоследствии, к поздравлениям потребителей продукции и сервисов присоединились и индивидуальные предприниматели из других государств.

Главная задача этого дня – не просто выражение признательности постоянным покупателям, но и расширение клиентской базы.

В Санкт-Петербурге прошла церемония открытия «Русского Музея Императора Александра III», известного сегодня как Русский музей

Это был первый в России государственный музей, посвященный исключительно русскому изобразительному искусству. Замысел его создания исходил от императора Александра III, а воплотил его в жизнь его преемник, Николай II, издав указ в 1895 году об основании учреждения под названием «Русский Музей Императора Александра III». Для этой цели был выделен приобретенный государством Михайловский дворец со всеми пристройками, службами и садом.

Ядро музейной коллекции составили экспонаты, поступившие из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, Эрмитажа и Академии художеств, а также дары от частных коллекционеров. Первоначально экспозиция размещалась в 37 залах Михайловского дворца.

В наши дни Русский музей – это крупнейшее в мире собрание русского искусства, насчитывающее около 400 тысяч экспонатов. Музейный комплекс включает в себя Михайловский, Строгановский и Мраморный дворцы, Михайловский замок, а также Михайловский сад, Летний сад с Летним дворцом и домиком Петра I. Общая территория музея охватывает более 30 гектаров.

Первое ограбление банка в США

Первый случай банковского ограбления в Соединенных Штатах Америки был зафиксирован 19 марта 1831 года. Житель Англии, Эдвард Смит, использовал незаконно изготовленные копии ключей для проникновения в здание City Bank of New York, расположенное на Уолл-стрит. Преступник похитил колоссальную по меркам того времени денежную сумму, составившую 245 тысяч долларов. За свое деяние он получил всего пять лет лишения свободы.

С того момента произошло огромное количество других, значительно более крупных по масштабу, ограблений банков.