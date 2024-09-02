Какие перемены наступили в работе такси с 1 сентября

Сейчас на многих интернет-ресурсах можно увидеть скептические комментарии, дескать, с 1 сентября существенно сократится число работающих таксистов, а стоимость поездок возрастет. Поводом для столь категоричных выводов стали изменения в федеральный закон о такси.

Согласно этим поправкам, водители таксомоторов должны иметь не только полис ОСАГО, но и документ об обязательном страховании ответственности перевозчика (ОСГОП). Уже сейчас подобной страховкой пользуются владельцы автобусов. Она также действительна для пассажиров поездов и самолетов, но до начала нынешней осени не распространялась на такси.

Надуманные страхи

Панические утверждения о том, что эти изменения застали перевозчиков врасплох и из-за дефицита водителей могут вырасти тарифы на перемещение в такси, имеют мало общего с реальностью.

— В законе предусмотрен переходный период. Полис ОСГОП можно оформить в течение 60 суток с момента вступления документа в силу, то есть до первого ноября, — пояснил 7info источник в одной из рязанских фирм, оказывающих услуги такси. — Уже на следующей неделе мы передадим необходимые документы в страховую компанию для получения полисов. Не вижу повода для повышения цен, стоимость страховки вполне посильна для водителей.

Водитель «в законе»

А вот тем, кто захочет стать таксистом после 1 сентября, предстоит окунуться в пучину документооборота. Чтобы узаконить свой статус, водитель должен получить разрешение от региональных властей на работу в качестве перевозчика. Именно на основании этого документа, который выдает отдел регулирования деятельности такси рязанского Минтранса, страховая компания может заключить с водителем договор о страховании по ОСГОП. После получения полиса таксиста вносят в реестр перевозчиков.

После первого ноября сотрудники ГАИ будут вправе проверять у водителей такси не только путевой лист и полис ОСАГО, но и документ об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. В случае их отсутствия шоферам таксомоторов грозят серьезные штрафы и исключение из реестра перевозчиков. Чувствительным денежным санкциям при таком раскладе подвергнутся и предприниматели, чьи фирмы оказывают услуги такси.

За отсутствие договора ОСГОП полагается штраф от 40 000 до 50 000 руб. — для должностных лиц и ИП, от 500 000 до 1 000 000 руб. — для организаций.

За непредставление пассажирам информации о страховщике и уже упомянутом договоре штраф может составить от 1 000 до 3 000 руб. — для должностных лиц и ИП и от 10 000 до 30 000 руб. — для организаций.

Без лишних формальностей

По данным Всероссийского союза страховщиков, стоимость ОСГОП для водителей составит от 2,5 до 3,6 тысячи рублей за год.

Если при поездке в такси была создана опасность для жизни и здоровья пассажира, страховые выплаты по договору ОСГОП могут исчисляться миллионами рублей.

Если в течение года перевозчик меняет одну машину на другую, то ее наименование без лишних формальностей бесплатно вносится в существующий договор.

Сами же перевозчики до 1 ноября должны подать заявление о внесении изменений в региональный реестр, касающиеся договора ОСГОП с указанием: номера договора, даты его заключения и окончания срока действия, наименования страховой компании, с которой заключен договор. К заявлению прикладывается копия документа.

Совершить это важное действие можно и в личном кабинете на «Госуслугах», где необходимо выбрать услугу: «Внесение изменений в реестр перевозчика» или скачать форму заявления на официальном сайте регионального Министерства транспорта.