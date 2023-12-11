Как ухаживать за кожей зимой, рассказала врач-дерматовенеролог

Татьяна Комарова, врач-дерматовенеролог, заведующая 1-м поликлиническим отделением Рязанского кожвендиспансера ответила на вопросы, касающиеся ухода за кожей.
- Если зимой ходить без шапки, повлияет ли это как-то на состояние кожи головы? И, наоборот, могут ли быть опасны для кожи головы шапки и платки?
Говорить о том, что от холода могут выпасть волосы, однозначно нельзя. Низкие температуры не способствуют их росту. Прогулки без шапки зимой могут привести к возникновению отита, неврита тройничного и лицевого нерва, ангины и гайморита.
Шапки могут навредить — слишком тугой головной убор препятствует нормальному кровотоку в коже головы, и вот это точно приведет к выпадению волос. Нужно выбирать нетугую шапку из натурального материала. В помещении или транспорте ее лучше снимать, чтобы не допустить перегревания — повышенная потливость приведет к проблемам с кожей головы, перхоти. А еще шапку нужно часто стирать, чтобы пресечь распространение грибковых и гнойничковых инфекций.
- Позитивный тренд последних лет — использование SPF. Особенно это актуально для лета, когда жарко. А нужно ли пользоваться SPF зимой. И если да, то как подобрать? Какой степени защиты должен быть зимний санскрин?
Санскрин лучше применять круглогодично. Сейчас очень модным направлением является эстетическая медицина: это и мезотерапия, и введение филлеров, и разнообразные пилинги (как салонные, так и домашние). Зима — самое время для этого. Если вы любитель эстетической медицины как в салоне, так и дома, обязательно используйте солнцезащитные средства с SPF50, хотя бы некоторое время после процедуры. Особенно если вы удаляете родинки или шлифуете рубцы. Также рекомендовано наносить санскрины, если кожа склонна к пигментации. Если вы отдыхаете в горах или за городом, где солнце отражается от снега и усиливает излучение, то обязательно проявите заботу о себе. В такой ситуации, как и на море, необходимо обновлять солнцезащитное средство каждые 2 часа. Ведь уже давно ни для кого не секрет, что ультрафиолет вызывает фотостарение.
- Как готовить кожу тела, лица и рук к выходу на улицу в мороз? Какие уходовые средства противопоказаны в зимний период, а какие наоборот стоит ввести в обиход?
Наносить уходовые средства в зимний период желательно не перед выходом на улицу, а за 30-40 минут до выхода. В зимний период надо отдать предпочтение более плотным текстурам — питательным кремам, сывороткам, использовать бесспиртовые тонизирующие средства. Использование легких текстур идеально для летнего периода. Более плотная текстура позволяет сохранить влагу в коже. Зимние ухаживающие средства должны содержать в себе гиалуроновую кислоту, глицерин. Натуральные масла, ретинол, витамины, чтобы обогатить кожу удерживающими влагу компонентами. Чтобы кожа не шелушилась, крем должен быть гипоаллергенным, с легкой масляной основой.
- Опасно ли ходить без перчаток зимой? Какие риски это несет для кожи рук?
Перчатки — не просто аксессуар. Перчатки обеспечивают защиту рук от холода, позволяют предотвратить переохлаждение, защищают от обветривания и сухости, обморожения, защищают от травматизации. Перчатки в холодное время года не просто согревают руки, но и защищают их от развития хронических болезней, таких как сосудистые заболевания, артрит.
- Как успокоить кожу после мороза?
Для замерзшей кожи даже прохладная вода будет казаться горячей, поэтому не нужно принимать горячую ванну, начинайте отогреваться постепенно, увеличивая градус воды. После этого переоденьтесь в теплую, сухую, мягкую одежду, выпейте согревающий чай или другой согревающий напиток.
- Как распознать сигналы обморожения кожи, какие предпринять действия?
Обморожение кожи это: изменение цвета кожных покровов, похолодание кожи, снижение чувствительности, потеря эластичности. Прежде всего: пострадавшего надо перенести в теплое помещение, укутать одеялом, нельзя растирать пораженные участки согревание должно быть постепенным, дать горячее питье или пищу.
- Бытует мнение, что скраб и пилинг зимой делать ни в коем случае нельзя. Так ли это? Если да, то почему?
Отшелушивание кожи можно проводить круглый год, улучшается регенерация и впитывающие свойства кожи. В зимний период необходимо менять средства по текстуре, вместо скраба с абразивными частицами применять гоммаж, что позволит избежать раздражения кожи. Использование скрабов при сухой коже, желательно 1 раз в неделю. При жирной коже, можно 2 раза в неделю. Зима с ее спокойным солнцем — лучший сезон для лазерных, глубинных кислотных и других профессиональных пилингов. После процедур активно используйте увлажняющие кремы, чтобы быстрее прошло состояние шелушения кожи.
- Прекрасное зимнее времяпровождение — баня. Многие после парной выходят на холод. С точки зрения здоровья кожи насколько полезна такая процедура?
О том, что посещение бани приносит организму человека неоценимую пользу известно с давних времен. Баня улучшает барьерную функцию кожи, очищает её, делает более упругой. Самый знаменитый способ охлаждения — ныряние в сугроб или обливание холодной водой сразу после парной — это экстрим, доступный только абсолютно здоровым и тренированным людям до 60 лет, так как резкое воздействие холода может привести к рефлекторной остановке сердца или сильному повышению давления. К вопросу о выходе на холод после бани и обливании холодной водой в бане следует подойти серьезно. При наличии каких-либо противопоказаний, не стоит рисковать.