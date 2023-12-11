Как ухаживать за кожей зимой, рассказала врач-дерматовенеролог

Татьяна Комарова, врач-дерматовенеролог, заведующая 1-м поликлиническим отделением Рязанского кожвендиспансера ответила на вопросы, касающиеся ухода за кожей.

Если зимой ходить без шапки, повлияет ли это как-то на состояние кожи головы? И, наоборот, могут ли быть опасны для кожи головы шапки и платки?

Говорить о том, что от холода могут выпасть волосы, однозначно нельзя. Низкие температуры не способствуют их росту. Прогулки без шапки зимой могут привести к возникновению отита, неврита тройничного и лицевого нерва, ангины и гайморита.

Шапки могут навредить — слишком тугой головной убор препятствует нормальному кровотоку в коже головы, и вот это точно приведет к выпадению волос. Нужно выбирать нетугую шапку из натурального материала. В помещении или транспорте ее лучше снимать, чтобы не допустить перегревания — повышенная потливость приведет к проблемам с кожей головы, перхоти. А еще шапку нужно часто стирать, чтобы пресечь распространение грибковых и гнойничковых инфекций.

Позитивный тренд последних лет — использование SPF. Особенно это актуально для лета, когда жарко. А нужно ли пользоваться SPF зимой. И если да, то как подобрать? Какой степени защиты должен быть зимний санскрин?

Санскрин лучше применять круглогодично. Сейчас очень модным направлением является эстетическая медицина: это и мезотерапия, и введение филлеров, и разнообразные пилинги (как салонные, так и домашние). Зима — самое время для этого. Если вы любитель эстетической медицины как в салоне, так и дома, обязательно используйте солнцезащитные средства с SPF50, хотя бы некоторое время после процедуры. Особенно если вы удаляете родинки или шлифуете рубцы. Также рекомендовано наносить санскрины, если кожа склонна к пигментации. Если вы отдыхаете в горах или за городом, где солнце отражается от снега и усиливает излучение, то обязательно проявите заботу о себе. В такой ситуации, как и на море, необходимо обновлять солнцезащитное средство каждые 2 часа. Ведь уже давно ни для кого не секрет, что ультрафиолет вызывает фотостарение.

Как готовить кожу тела, лица и рук к выходу на улицу в мороз? Какие уходовые средства противопоказаны в зимний период, а какие наоборот стоит ввести в обиход?

Наносить уходовые средства в зимний период желательно не перед выходом на улицу, а за 30-40 минут до выхода. В зимний период надо отдать предпочтение более плотным текстурам — питательным кремам, сывороткам, использовать бесспиртовые тонизирующие средства. Использование легких текстур идеально для летнего периода. Более плотная текстура позволяет сохранить влагу в коже. Зимние ухаживающие средства должны содержать в себе гиалуроновую кислоту, глицерин. Натуральные масла, ретинол, витамины, чтобы обогатить кожу удерживающими влагу компонентами. Чтобы кожа не шелушилась, крем должен быть гипоаллергенным, с легкой масляной основой.

Опасно ли ходить без перчаток зимой? Какие риски это несет для кожи рук?

Перчатки — не просто аксессуар. Перчатки обеспечивают защиту рук от холода, позволяют предотвратить переохлаждение, защищают от обветривания и сухости, обморожения, защищают от травматизации. Перчатки в холодное время года не просто согревают руки, но и защищают их от развития хронических болезней, таких как сосудистые заболевания, артрит.

Как успокоить кожу после мороза?

Для замерзшей кожи даже прохладная вода будет казаться горячей, поэтому не нужно принимать горячую ванну, начинайте отогреваться постепенно, увеличивая градус воды. После этого переоденьтесь в теплую, сухую, мягкую одежду, выпейте согревающий чай или другой согревающий напиток.

Как распознать сигналы обморожения кожи, какие предпринять действия?

Обморожение кожи это: изменение цвета кожных покровов, похолодание кожи, снижение чувствительности, потеря эластичности. Прежде всего: пострадавшего надо перенести в теплое помещение, укутать одеялом, нельзя растирать пораженные участки согревание должно быть постепенным, дать горячее питье или пищу.

Бытует мнение, что скраб и пилинг зимой делать ни в коем случае нельзя. Так ли это? Если да, то почему?

Отшелушивание кожи можно проводить круглый год, улучшается регенерация и впитывающие свойства кожи. В зимний период необходимо менять средства по текстуре, вместо скраба с абразивными частицами применять гоммаж, что позволит избежать раздражения кожи. Использование скрабов при сухой коже, желательно 1 раз в неделю. При жирной коже, можно 2 раза в неделю. Зима с ее спокойным солнцем — лучший сезон для лазерных, глубинных кислотных и других профессиональных пилингов. После процедур активно используйте увлажняющие кремы, чтобы быстрее прошло состояние шелушения кожи.

Прекрасное зимнее времяпровождение — баня. Многие после парной выходят на холод. С точки зрения здоровья кожи насколько полезна такая процедура?

О том, что посещение бани приносит организму человека неоценимую пользу известно с давних времен. Баня улучшает барьерную функцию кожи, очищает её, делает более упругой. Самый знаменитый способ охлаждения — ныряние в сугроб или обливание холодной водой сразу после парной — это экстрим, доступный только абсолютно здоровым и тренированным людям до 60 лет, так как резкое воздействие холода может привести к рефлекторной остановке сердца или сильному повышению давления. К вопросу о выходе на холод после бани и обливании холодной водой в бане следует подойти серьезно. При наличии каких-либо противопоказаний, не стоит рисковать.