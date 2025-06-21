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Фото Татьяны Кашенцевой
Фото Татьяны Кашенцевой
Экология, природа, животные

К живущей в Окском заповеднике самке чёрного журавля приехал жених из Амурской области 

Алексей Самохин

Сотрудница Окского биосферного заповедника, расположенного в Рязанской области, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Татьяна Кашенцева рассказала историю появления «семейной» пары журавлей. 

Одинокая восьмилетняя самка черного журавля Силинка, шесть лет живущая в Питомнике в одиночестве, наконец, дождалась жениха. 10 июня из Муравьевского парка устойчивого природопользования и экопросвещения (Амурская область) получен молодой самец Меун. 

Черный журавль, как вид, содержался в Питомнике с 1980 г., когда из Московского зоопарка был передан ручной пятилетний самец природного происхождения Цыган. Через два года из орнитопарка Вальсроде (Германия) прибыла самка Монашка. Они стали дружной парой и размножались 6 лет: 16 птенцов были переданы в отечественные и зарубежные зоопарки. После смерти Монашки от перитонита у Цыгана была другая самка Зея, но она не размножалась. После гибели Зеи в 1992 г. Цыган прожил в одиночестве ещё 10 лет и умер в возрасте 28 лет.

Силинка птенцом была поймана в природе и выращена человеком. В двухлетнем возрасте её транспортировали в Питомник. Птица была очень ручная. Первое время она довольствовалась помещением и не хотела выходить в уличную вольеру. Она выросла в маленькой клетке, потому боялась большой территории. Пришлось буквально её выводить и гулять с ней по вольере, чтобы приучить к просторной площадке. Достигнув половой зрелости, Силинка полюбила… Владимира Старикова — одного из сотрудников, ухаживающих за журавлями. Силинка сделала гнездо у самого входа в помещение, отложила два яйца и позволяла трогать их только Владимиру. Последние два года Силинка соседствовала с самцом серого журавля Зиновием. Такое, пусть и суррогатное, соседство помогало переориентировать интерес Силинки от человека на журавля. 

Жизнь Меуна оказалась в опасности осенью 2024 г. Птицу с неправильно сросшимися костями левого крыла нашли в Ивановском округе Амурской области, приютили и содержали в Муравьевском парке. Поскольку одна пара таких же пострадавших чёрных журавлей уже содержится в парке, птицу после оформления всех требуемых документов передали в Питомник Окского заповедника. Меун перенёс долгую транспортировку нормально. По прибытии его поместили в карантинную вольеру, где он привыкнет к новому окружению и доктора ветеринарной медицины проведут осмотр и исследования его здоровья. Меун выращен родителями в природе, поэтому боится людей. Однако, услышав знакомый голос соплеменника – Силинки, стал вести себя спокойнее.

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