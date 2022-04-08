К активам «Ряжского Агроцентра» может иметь интерес крупный российский агрохолдинг

Интерес к активам «Ряжского Агроцентра» может проявлять один из крупнейших агрохолдингов России ГК «Агропромкомплектация», пишет «Областная Рязанская газета».

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Журналисты выяснили, что лиц, заявивших права на активы сельхозпредприятия, в Арбитражном суде представляет Алексей Пчелинцев — ведущий юрисконсульт агрохолдинга, переехавший из Курска в Рязань.

Алексей Пчелинцев

Кроме этого, как рассказал редакции председатель СПК «Ряжский Агроцентр» Александр Нечаев-младший, когда Н.Сконникова, Н.Кузнецов и Е.Щенников заявили ему о том, что являются членами СПК и на этом основании имеют право на долю предприятия, то в случае невыполнения их требований грозились продать свои доли ГК «Агропромкомплектация».

Речь идёт о земле, зданиях, сооружениях, а также порядка 400 миллионов рублей.

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Газета отмечает, что ГК «Агропромкомплектация» покупает земельные паи у населения и представителей хозяйств. Поэтому интерес к имуществу «Ряжского Агроцентра» вполне понятен.

Издание выяснило, что в Ряжск не раз приезжали начальник службы безопасности ГК «Агропромкомплектация» и его помощник — отставные генерал и полковник МВД.

Ещё один факт — вместе с Пчелинцевым по делу работает столичный адвокат, стоимость услуг которого в 2020 году в зависимости от сложности составляла от 200 до 500 евро в час.

«Областная Рязанская газета» пишет о беспокойстве местных жителей за рабочие места. По информации журналистов, ГК «Агропромкомплектация» использует бригадный метод работы. Работники вместе с техникой приезжают, пашут, удобряют, сеют, убирают, а затем покидают отработанную территорию. Живущие в этих районах селяне рабочие места не получают.

Подробнее о ситуации в «Ряжском Агроцентре» мы уже писали.