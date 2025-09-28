Воскресенье, 28 сентября, 2025
Транспорт и дороги

К 2030 году Рязанская область планирует приобрести 258 новых автобусов и 39 троллейбусов

Анастасия Мериакри
Изображение от Drazen Zigic на Freepik

К 2030 году Рязанская область планирует приобрести 258 новых автобусов и 39 троллейбусов, чтобы обеспечить регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам Рязани. Это предусмотрено программой модернизации общественного транспорта региона.

Все новые транспортные средства будут интегрированы в систему оплаты проезда с помощью Единой цифровой карты жителя Рязанской области, включая возможность оплаты проезда льготными категориями граждан.

На данный момент в рабочем состоянии находится 78,57% автобусов, а средний возраст всего автопарка составляет 7,3 года.

МУП «УРТ» располагает двумя троллейбусными депо, которые могут обслуживать до 200 единиц троллейбусов. Для их энергоснабжения используется 15 тяговых подстанций общей мощностью 40,701 тыс. кВт. Одна из подстанций оборудована телеуправлением. Протяженность контактной сети троллейбусов составляет 149,67 км.

В Рязани действует 664 остановочных пункта, из которых 490 оснащены павильонами. Также имеется 17 отстойно-разворотных площадок, девять из которых оборудованы помещениями для обслуживания водителей.

В городе функционируют два автовокзала: «Центральный» и «Приокский». Через автовокзал «Центральный» проходят восемь транзитных автобусных маршрутов в Москву, включая три маршрута из районных центров Рязанской области (Шацк, Кадом, Сараи) и пять маршрутов из других регионов (Моршанск, Саранск, Тамбов, Кузнецк, Пенза).

