Южноевропейский антициклон принесет летнюю погоду в Рязанскую область

Южноевропейский антициклон надвигается на Рязанскую область с летней погодой. Об этом рассказал метеоролог Роман Степанов в своем телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха».

В понедельник, 22 сентября, температура воздуха достигнет +29°С. Относительно тепло будет и по ночам, ветер юго-западный, умеренный.

В ночь на 24 сентября Рязанскую область пересечёт холодный фронт, вслед за ним резко похолодает: днем не выше +10°С, ночью не исключены заморозки.

«Похоже, ближайшие три дня будут последними по-летнему теплыми в этом году», — заключил Роман Степанов.