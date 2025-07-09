Экстремальная жара придет в Рязанскую область, столбик термометра поднимется до 40°С

Рязанцев предупредили об экстремально жаркой погоде в ближайшие дни. О повышении температуры воздуха до 40°С в Центральном федеральном округе сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Экстремальная жара ожидается в Рязанской области к концу этой недели и в начале следующей. Температурные значения превысят норму на 6-7°С.

«В Московской, Владимирской, Рязанской, Калужской областях не исключено до плюс 37 градусов. А на юге Центрального федерального округа в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях даже до плюс 40 градусов температура будет повышаться», — отметил Вильфанд.

Эксперт рассказал, что «фантастически высокие» температуры будут в Ульяновской и Саратовской областях, здесь столбик термометра поднимется до 34-39°С. В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии и Краснодарском крае с 9 по 13 июля градус тепла достигнет 37-42°С, в Адыгее — 36-40°С.