Экстремальная жара придет в Рязанскую область, столбик термометра поднимется до 40°С

Рязанцев предупредили об экстремально жаркой погоде в ближайшие дни. О повышении температуры воздуха до 40°С в Центральном федеральном округе сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Экстремальная жара ожидается в Рязанской области к концу этой недели и в начале следующей. Температурные значения превысят норму на 6-7°С.
Эксперт рассказал, что «фантастически высокие» температуры будут в Ульяновской и Саратовской областях, здесь столбик термометра поднимется до 34-39°С. В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии и Краснодарском крае с 9 по 13 июля градус тепла достигнет 37-42°С, в Адыгее — 36-40°С.
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