Эксперт: Трамп не простит Зеленскому новых провокаций, подобных Буче

Президент США Дональд Трамп не оставит без последствий возможные провокации со стороны украинского лидера Владимира Зеленского, аналогичные событиям в Буче. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, Зеленский меняет стратегию, перенося фокус своей политики с США на Европу, в частности, на Францию, Германию и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Такой шаг может обернуться для украинского лидера серьезными проблемами.

«Зеленский переносит игру из США в Европу. Это вызов Трампу, попытка сыграть свою партию. Но он ошибся, так как Трамп этого ему не простит», — подчеркнул Матвийчук.

Эксперт также отметил, что повторение событий, подобных Буче, маловероятно, даже если Киев решится на эскалацию. В качестве примера он привел недавнюю массированную атаку украинских беспилотников на территорию России. По его мнению, эта атака была направлена не столько против России, сколько против Трампа, который заявил об изменении политики США в отношении Украины.

«Я думаю, в ближайшее время мы увидим нечто другое. Провокаций, подобных Буче, не будет, я уверен», — резюмировал Матвийчук. Реклама

Ситуация вокруг Украины остается напряженной, а смена стратегии Зеленского может привести к новым политическим и дипломатическим осложнениям.