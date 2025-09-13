Явка избирателей в Рязанской области по итогу второго дня голосования составила 33,02 процента

В Рязанской области 13 сентября в 20:00 закончился второй день трехдневного голосования. По данным областного избиркома, явка по итогам двух дней составила 33,02%.

В Рязанской области проходят 18 избирательных кампаний. Самая масштабная – выборы в Рязанскую областную Думу. Жителям региона предстоит избрать 40 депутатов: 20 по партийным спискам, еще 20 – по одномандатным избирательным округам. Кроме того, в 17 муниципальных образованиях: Рязанском, Спасском, Рыбновском, Старожиловском, Ухоловском, Сараевском, Клепиковском, Шацком, Захаровском, Милославском, Александро-Невском, Пронском, Скопинском, Ермишинском, Сапожковском, Чучковском и Кадомском районах проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.

Все дни голосования с 8.00 до 20.00 в Рязанской области работают 963 избирательных участка, из них 143 оснащены КОИБами. Организовано видеонаблюдение. За соблюдением избирательных прав и легитимностью процесса следят почти 4 тысячи наблюдателей от кандидатов и партий, Общественной палаты РФ и Общественной палаты региона.

Избирательные участки снова откроются в 8 утра воскресенья, 14 сентября. За ходом выборов продолжают следить более 3,5 тысяч общественных наблюдателей. Все сообщения, поступающие от них в систему «Независимый общественный мониторинг», носят информационный характер.

Голосование на выборах депутатов Рязанской областной Думы VIII созыва пройдёт 12, 13 и 14 сентября с 8:00 до 20:00.

Избиратели, которые по уважительной причине не могут прийти на участок, имеют право проголосовать на дому. Для этого нужно подать заявление в свою участковую избирательную комиссию в рабочее время, но не позднее 14:00 14 сентября.

ВАЖНО!!! Узнать оперативную информацию о ходе выборов можно на ресурсах проекта Общественной палаты региона «Наблюдатель 62».