Власть и политика

Явка избирателей в Рязанской области по итогу второго дня голосования составила 33,02 процента

Анастасия Мериакри

В Рязанской области 13 сентября в 20:00 закончился второй день трехдневного голосования. По данным областного избиркома, явка по итогам двух дней составила 33,02%.

В Рязанской области проходят 18 избирательных кампаний. Самая масштабная – выборы в Рязанскую областную Думу. Жителям региона предстоит избрать 40 депутатов: 20 по партийным спискам, еще 20 – по одномандатным избирательным округам. Кроме того, в 17 муниципальных образованиях: Рязанском, Спасском, Рыбновском, Старожиловском, Ухоловском, Сараевском, Клепиковском, Шацком, Захаровском, Милославском, Александро-Невском, Пронском, Скопинском, Ермишинском, Сапожковском, Чучковском и Кадомском районах проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.

Все дни голосования с 8.00 до 20.00 в Рязанской области работают 963 избирательных участка, из них 143 оснащены КОИБами. Организовано видеонаблюдение. За соблюдением избирательных прав и легитимностью процесса следят почти 4 тысячи наблюдателей от кандидатов и партий, Общественной палаты РФ и Общественной палаты региона.

Избирательные участки снова откроются в 8 утра воскресенья, 14 сентября. За ходом выборов продолжают следить более 3,5 тысяч общественных наблюдателей. Все сообщения, поступающие от них в систему «Независимый общественный мониторинг», носят информационный характер.

Голосование на выборах депутатов Рязанской областной Думы VIII созыва пройдёт 12, 13 и 14 сентября с 8:00 до 20:00.

Избиратели, которые по уважительной причине не могут прийти на участок, имеют право проголосовать на дому. Для этого нужно подать заявление в свою участковую избирательную комиссию в рабочее время, но не позднее 14:00 14 сентября.

ВАЖНО!!! Узнать оперативную информацию о ходе выборов можно на ресурсах проекта Общественной палаты региона «Наблюдатель 62».

Последние новости

Общество

Советский районный суд Рязани переезжает в новое здание

Прием заявлений в приемной суда на время переезда с 16 сентября по 26 сентября 2025 года осуществляться не будет.
Власть и политика

В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили высокий уровень подготовки и организации избирательного процесса в Рязанской области

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина рассказала о ходе голосования в больницах, домах-интернатах.
Происшествия

Подросток на мотоцикле сбил электросамокатчика в Рязани — соцсети

Электросамокатчика забрали врачи скорой помощи. По предварительной информации, у него перелом в области таза.
Экология, природа, животные

Краснокнижную Орешниковую соню встретили в Рязанской области

Окраска верха тела охристо-рыжая, иногда с красноватым оттенком, нижней стороны — более светлая, с палевым оттенком. На горле, груди и животе могут быть светлые, почти белые пятна.
Общество

Рязанцы стали чаще жаловаться на судебных приставов и реже на лекарственное обеспечение

С начала 2025 года рязанцы подали в прокуратуру 2 тысячи жалоб на деятельность судебных приставов.
Новости России

«ЭГ»: осужденного за изнасилование актера Черствова похоронили в безымянной могиле

Советский актер Алексей Черствов, который известен по роли Алеши...
Культура и события

Прогулка «Секрет любви» в честь Петра и Февронии Муромских пройдет в Рязани

Участники побывают в Троицком монастыре, его храмах, в том числе и в надвратной церкви.
Общество

Благоустройство Черезовских прудов на 2026 год обсудили в Рязани

Собравшиеся обсудили предложения по дальнейшему развитию территории, а также текущие работы по благоустройству и сроки их завершения.