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Известный квнщик пригласил рязанцев на фестиваль «Поющий косопуз»

7info

Руслан Шишкин, чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «Вятка», один из лучших ведущих игр КВН пригласил рязанцев на фестиваль 25 августа.

В пятницу, 25 августа, в рамках празднования Дня города в Зеленом театре ЦПКиО состоится Музыкальный Кубок Губернатора Рязанской области «Поющий Косопуз 2023» (12+).

Для участия в Кубке заявились 25 команд, в том числе четыре рязанских, три из Москвы, команды из Санкт-Петербурга, Севастополя, подмосковных городов.

Ведущий мероприятия — известный актер и участник Высшей лиги Международного союза КВН Руслан Шишкин (команда КВН «Вятка»).

Хэдлайнером фестиваля станет чемпион Высшей лиги КВН 2022 команда «Доктор Хаус» из Белоруссии. Недавно квнщики из Могилёва стали вторыми на Летнем Кубке КВН, прошедшем в Перми.

У рязанцев есть возможность выиграть пригласительные на Музыкальный кубок Губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023». Розыгрыш проводится в официальной группе ВКонтакте информационного агентства 7info.

Условия розыгрыша доступны по ссылке. Переходите и участвуйте!

Также напоминаем, что билеты на большой музыкальный фестиваль есть в продаже. Приобрести их можно здесь. Хорошая новость для студентов рязанских вузов — попасть на КВН они смогут бесплатно. Подробности — в профкомах и студклубах.

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