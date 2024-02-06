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«Изменит многое»: астролог Глоба рассказал, чем обернётся переход Меркурия в знак Водолея

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Меркурий перешёл в Водолей. Покинув знак Козерога, быстрая планета теперь путешествует по воздушным просторам. В своём telegram-канале известный астролог Богдан Глоба рассказал, чем обернётся для человечества этот транзит. По всей видимости, мы находимся на пороге очень серьёзных трансформаций.

Водолейский Меркурий сподвигает думать о большом, ставить далекоидущие цели и реализует планы в коллективе. Эти тенденции всеобъемлющи и зарождаются как в умах индивидов, так и проецируются на массовые события.

— Этот Меркурий изменит многое. Устоявшиеся процессы и прижившиеся нормы отживают и сменяются новаторством, смелыми и дерзкими идеями. Конечно, время покажет, к добру ли такие перемены, но формулировка «не попробуешь — не узнаешь» в данном случае отыгрывает на все сто процентов, — пишет астролог.

Тем, у кого Меркурий в натальной карте находится в Водолее, период дает прекрасную возможность реализовать задуманное и привлечь к своим идеям как можно больше сторонников. Так что действовать этим людям надо прямо сейчас и не терять времени.

— Будьте смелыми, будьте активными! Мыслите широко и привлекайте к делам тех, кто с вами на одной волне. Но, конечно, не забывайте и о тех, кто все это время помогал вам и поддерживал — именно они костяк команды и надежная опора, — сказал Богдан Глоба.

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