Изменилась работа светофора на пересечении улиц Большая и Тимакова в Рязани

В Рязани на пересечении улиц Большая и Тимакова была проведена корректировка работы светофора. Об этом стало известно из сообщения городской администрации.

По информации Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города, для повышения пропускной способности на перекрестке улиц Большая и Тимакова выполнена ручная настройка светофора.

Эти изменения направлены на увеличение интервала работы дополнительной секции светофора, предназначенной для разворота транспортных средств, движущихся со стороны торгового центра «Глобус».