Вторник, 14 октября, 2025
5.2 C
Рязань
Транспорт и дороги

Изменилась работа светофора на пересечении улиц Большая и Тимакова в Рязани

Анастасия Мериакри
Изображение от frimufilms на Freepik

В Рязани на пересечении улиц Большая и Тимакова была проведена корректировка работы светофора. Об этом стало известно из сообщения городской администрации.

По информации Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города, для повышения пропускной способности на перекрестке улиц Большая и Тимакова выполнена ручная настройка светофора.

Эти изменения направлены на увеличение интервала работы дополнительной секции светофора, предназначенной для разворота транспортных средств, движущихся со стороны торгового центра «Глобус».

Самые читаемые материалы

Интересное

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости России

Следователь указал на странности в исчезновении семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в тайге в...
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.

Последние новости

Более 2 млн рублей не выплатили работникам организации по строительству зданий в Рязанской области

В результате проверки была обнаружена задолженность по зарплате перед 71 сотрудником

«Р-Энергия» включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета»

Всероссийская Книга Почета — список лучших организаций, предприятий и учреждений России.

Массовое ДТП произошло в Рязани вечером 13 октября

Водитель «Фольксвагена» получила травмы и обращалась за медицинской помощью.

Павел Малков отметил качество футбольных полей в Шацке, Ряжске, Касимове и Рязани

Все спортплощадки нужно поддерживать в хорошем состоянии, а где нужна модернизация, надо постепенно это делать.

«Повышение зарплат врачам, учителям, работникам культуры и соцслужбам обойдется бюджету в 7 млрд рублей» — Павел Малков

Рязань взяла большое количество кредитов общей суммой более миллиарда рублей под 26% годовых

Павел Малков поручил представить предложения по решению проблем с вывозом мусора

В социальных сетях увеличилось количество жалоб граждан по поводу несвоевременного вывоза мусора

В Академии ФСИН стартовал стрелковый турнир имени Михаила Калашникова

В соревнованиях принимают участие 24 команды из 14 регионов РФ, более 100 сотрудников, представляющих Федеральную службу исполнения наказаний

«Зелёный сад — наш дом» подарил пенсионерке Зое Антиповой газовую плиту

Бесплатную газификацию компания «Зелёный сад - наш дом» проводит во всех домах посёлка Шпалозавода, которые были подключены к старой котельной на территории строящегося ЖК «Окская стрелка».

Павел Малков: Продолжим поддержку рязанского АПК по всем направлениям

Губернатор Павел Малков на заседании регионального Правительства высоко оценил результаты участия Рязанской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

Определён состав рабочей группы, которая готовит проект «Рязань – новогодняя столица»

Названы лица, ответственные за организацию мероприятий.

Павел Малков рассказал о развитии ожоговой службы в Рязанской области

После недавнего аудита ожоговое отделение рязанской ОКБ оснастили новым оборудованием.

Более 70 работников рязанской строительной компании не получали зарплату

Рязанская строительная компания задолжала сотрудникам более 2 миллионов рублей....

Алексей Молчанов ушёл с поста руководителя аппарата Рязоблдумы

В регпарламенте он работал более 11 лет.

Объявлен сбор средств на покупку газовых котлов для Троицкого храма в Гусе-Железном

Троицкая церковь касимовского посёлка Гусь-Железный собирает средства на покупку...

В Челябинске матери погибшего участника СВО насчитали долг за 10 лет задним числом

В Челябинске матери участника спецоперации, не вернувшегося с фронта, задним числом...