Изменения в Устав Рязани рассмотрели на публичных слушаниях

18 января состоялись публичные слушания по вопросу изменений в Устав города Рязани. Слушания прошли под председательством руководителя комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике РГД Сергея Еремина. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Проект документа разработан в целях приведения отдельных положений Устава в соответствие с действующим законодательством. Предполагаемые изменения, в частности, касаются организации и осуществления муниципального контроля в рамках полномочий органов местного самоуправления; порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний; особенностей статуса депутата представительного органа города Рязани; правового регулирования отдельных вопросов организации и деятельности Контрольно-счетной палаты города; порядка назначения руководителя финансового органа администрации Рязани.

Заключение о результатах публичных слушаний будет рассмотрено на профильном комитете городской Думы, опубликовано в газете «Рязанские ведомости» и размещено на официальном сайте Рязанской городской Думы.