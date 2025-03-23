Поджог несанкционированной свалки в Дубровичах обесточил половину населения. Об этом сообщает пресс-служба «Рязаньэнерго».

Пытаясь скрыть несанкционированную свалку, мужчина поджог строительный мусор. Огонь перекинулся на трансформаторную будку. В результате пожара на распределительном пункте «Шумашь» сработали защиты, отключив воздушную линию электропередачи 10 кВ. Без электричества осталась часть населения.

Проводятся аварийно-восстановительные работы. В них участвует одна бригада Рязанского РЭС в составе 5 человек и 2 единиц техники. По предварительным данным, перегорело два провода. Трансформаторная подстанция не пострадала. На виновника пожара будет подано заявление в полицию о возмещении ущерба.

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По предварительным прогнозам специалистов, электроснабжение в полном объеме восстановят 23 марта к 18:00.