Из-за аварии в Рязани без воды остались 32,5 тысячи человек

В пятницу, 8 августа, в 13.20 на улице Зубковой, 26 в Рязани, по вине сторонней подрядной организации произошло повреждение водопровода диаметром 500 мм. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Из-за аварии в Дашково-Песочне без воды остались 114 многоквартирных домов, в которых проживает 32,5 тысячи человек.

Для рязанцев организован подвоз воды. Маломобильным гражданам воду доставляют на дом.

Ремонт водопровода планируют завершить к 6 утра 9 августа. На месте проведения работ находится глава администрации города Рязани Виталий Артемов.

Питьевую воду можно получить в дополнительных точках по адресам:

ул. Новоселов между д.50 и д.54;

ул. Васильевская д.4;

ул. Зубковой между д. 64к.2 и 30В;

ул. Новоселов 60.