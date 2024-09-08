«Иван Земнухов. Путь на Донбасс»: 7info даёт старт новому проекту о герое-молодогвардейце

8 сентября 101 год исполняется со дня рождения Ивана Земнухова, нашего земляка, Героя Советского Союза, одного из организаторов и руководителей штаба антифашистской молодёжной организации «Молодая Гвардия». Именно в этот день 7info объявляет о старте нового патриотического онлайн-проекта, посвящённого судьбе и подвигу уроженца Шацкого района.

Проект реализуется АНО «Центр развития КВН» при поддержке министерства территориальной политики Рязанской области на платформе сетевого издания 7info. Партнёры проекта: Музей Победы на Поклонной горе (Москва), РГУ имени С.А. Есенина, Рязанское региональное отделение Союза журналистов России, газета «Рязанские ведомости», Казачинская средняя школа (Рязанская область, село Казачья Слобода), Музей «Молодая Гвардия» (ЛНР).

На сайте издания 7info мы создадим раздел с материалами, посвящённый герою-молодогвардейцу. Журналисты соберут информацию о ключевых моментах жизни молодого героя, расскажут о его подвиге. А ещё покажут людей, которые хранят память об Иване Земнухове в Рязанской области и на Донбассе. Также в наших публикациях вы увидите памятные места, связанные с судьбой Земнухова в Рязанской области, в Краснодоне и в Москве.

Первое, что мы сделали в рамках реализации нашего проекта, — отправились в экспедицию в село Ольхи, на родину Ивана Земнухова. Удивительный край, где природа породнилась с человеческим радушием. Там с особым уважением и трепетом относятся к жизни и подвигу молодогвардейца, передают из поколения в поколение уникальные материалы о героическом предке.

Именно с рязанской земли, из деревни Илларионовка и села Ольхи, начался путь Ивана Земнухова, и родные края были для него источником большого вдохновения и любви к Родине. А каким был Иван Земнухов? Кто окружал его, повлиял на его взгляды? Как жил и учился, чем увлекался будущий герой? Как вместе с товарищами-молодогвардейцами боролся с фашистскими захватчиками и как его личность и подвиг отразились в умах его современников? Что думают об Иване Земнухове потомки? Мы поразмышляем об этом в наших материалах.

Материалы проекта будут опубликованы на сайте 7info и в соцсетях в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Следите за новостями!