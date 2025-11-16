Схиархимандрит Лаврентий Черниговский, живший на рубеже XIX и XX веков, известен не только своим духовным подвигом, но и ёмкими проповедями, в которых нередко звучали пророчества о будущем. Именно поэтому его предсказания и наставления, обращённые к потомкам, так популярны сейчас. Их бережно записывали и сохраняли последователи монаха, чтобы сравнить с тем, что происходит. Как итог — многое из того, что говорил Черниговский, в итоге сбылось.

Когда к власти пришли Советы, отец Лаврентий не отрёкся от веры. Он продолжал тайно проводить христианские таинства в подземной церкви. Но всё же нашлись прихожане, которые его предали. Старец чудом избежал ареста и лагерей. Несмотря на гонения, он призывал людей хранить церковные книги и верить, что настоящие богослужения обязательно вернутся.

Предсказал все ужасы Великой Отечественной войны

Пророчества старца Лаврентия во многом касались нелёгкой участи страны. Он предвидел ужасы Великой Отечественной войны, последующее разорение храмов и их будущее восстановление.

Старец строго наставлял верующих не обращаться за помощью к шептунам и ведунам. Вместо этого он завещал учиться грамоте и никогда не забывать о молитве.

Украина не будет существовать без России

Много говорил святой и о землях, которые сегодня называют Украиной. Он был твёрдо уверен: исторические судьбы России и Украины переплетены так тесно, что одно государство не может существовать без другого.

— Наши родные слова — Русь и русский. Нельзя забывать того, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь изначально была вместе с великой Россией. Киев без России и в отдельности от нее немыслим ни в каком случае, — завещал Лаврентий Черниговский.

По словам старца, само слово «Украина» — позорное и унизительное. Появилось оно, согласно его записям, «благодаря полякам». Именно они, завоевав часть Руси и начав притеснять православную веру, назвали завоёванные земли «Окраиной».

Появится великое царство

России отец Лаврентий предрекал особую миссию. Он говорил, что стране суждено пройти «по пути страдания». Но после этих испытаний её ждёт «милость господняя и объединение со всеми славянскими народами в одно могучее царство».